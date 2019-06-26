Російський реванш у Харкові: Бойко збирається відвідати підпорядковану президенту ХОДА та запланував офіційну зустріч з її очільницею Світличною, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це не жарт. Це не 2013-й рік. Це графік поїздки Бойка. Сьогодні в Харкові відбувається візит лідера проросійської партії "Опозиційна платформа" Юрія Бойка - того самого, який у березні разом з кумом Путіна Віктором Медведчуком зустрічався з прем'єр-міністром РФ Медведєвим, а 7 червня Бойко і Медведчук зустрічалися з главою "Газпрому" Олексієм Міллером нібито заради переговорів щодо газу - а насправді, керівництво РФ прямо бере участь у рекламній кампанії Бойка, створює інформаційні приводи для просування своєї партії в Україні. Для розкрутки Бойка Медведчук на гроші Путіна і "Газпрому" купив за один рік відразу три телеканали - "Ньюсван", 112 і ЗІК", - нагадав журналіст.

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"Ось добрі люди передали Цензор.Нет програму візиту Бойка в Харків на сьогодні, 26 червня. Зверніть увагу - 13.00 - зустріч з головою Харківської обласної державної адміністрації Юлією Світличною! Просто уявіть собі, глава ОДА, представник президента в Харківській області бере участь в агітаційній кампанії Бойка - тобто бере участь в тій же акції, що і Путін і Медведчук і Медведєв і Міллер. І це не випадково. Хіба можуть розраховувати на прийом у ХОДА і в установах обласного підпорядкування лідери інших політичних партій? Чи всі українські політики у плануванні свого візиту до Харкова спілкуються з главою ХОДА?" - зазначив головний редактор "Цензор.НЕТ".

"Так, Світличну призначив ще Петро Порошенко. Але вона як і раніше виконує обов'язки, і значить, відповідальність за неї вже несе Володимир Зеленський. Я розумію, що в Офісу президента України багато своїх стратегічних завдань - організувати переїзд до Українського дому, розставити своїх людей в дозвільну систему у київському управлінні архітектури та інспекції, але хочеться нагадати - агов, хлопці в шортах, зверніть увагу на вашу вертикаль управління! Візит Бойка в ХОДА узгоджений з Офісом президента чи ні? Якщо узгоджений, тоді все зрозуміло, а якщо не узгоджено, так хутко телефонуйте, кричіть - треба зірвати зустріч Бойка в ХОДА через дві години. На фото - скрін поста російського найманця Мікі Ронкайнена, який 1 березня 2014 підняв російський прапор над Харківською облдержадміністрацією. Мені здавалося, що нічого проросійського після цього пускати в ХОДА не можна з принципу. Але багато забувається дуже швидко", - резюмував Бутусов.

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