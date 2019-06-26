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26.06.19 11:36

У ДБР є кріт, який "зливає" документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань. ФОТО

Захисник лідера партії "Європейська Солідарність" Ігор Головань заявив, що хтось у Державному бюро розслідувань зливає інформацію на користь Андрія Портнова, ексзаступника глави АП при президенті-втікачеві Януковичі.

У ДБР є кріт, який "зливає" документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань. ФОТО

Про це він написав у своєму блозі на УП, повідомляє Цензор.НЕТ.

Головань повідомив про те, що Портнов виклав на своєму каналі в Telegram фото листа ДБР, адресованого йому, який він пізніше отримав поштою.

"Однак я отримав другий примірник. Не той, що був кимось переданий панові Портнову. Читачі самі можуть переконатися в розбіжностях у написанні вихідного номера листа і підписі начальника Першого слідчого відділу Є. Франтовського", - відзначає він.

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У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 01
У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 02
У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 03
У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 04

У ДБР є кріт, який зливає документи Портнову, - адвокат Порошенка Головань 05

Головань також підкреслює, що в тексті листа ДБР відсутні згадки про суть його звернення.

"Отже, хтось в ДБР не тільки "злив" Портнову копію листа, але і надав інформацію про заяву, на яку відповідає лист. А може і копію заяви, а може, і ще багато чого", - підсумовує він.

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