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26.06.19 11:42

Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК

Віцепрем'єр-міністр Павло Розенко опублікував список кандидатів, яких в Адміністрації Президента Володимира Зеленського пропонують на посади голів обласних державних адміністрацій.

Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені такі кандидатури на посади глав ОДА ... Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їхніх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів?" - заявив Розенко.

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Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко 01

В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:

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Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко 02

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