Зеленський вніс до Кабміну 8 кандидатів на посади голів ОДА, - Розенко. ПЕРЕЛІК

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на засіданні Уряду від Адміністрації Президента будуть внесені такі кандидатури на посади глав ОДА ... Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їхніх призначень? Ризики? Бекграунд цих кандидатів?" - заявив Розенко.

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В оприлюдненому списку пропонується призначити такі кандидатури:

Кириленка Павла Олександровича на посаду голови Донецької ОДА

Бондаренка Ігоря Самійловича на посаду голови Закарпатської ОДА

Бно-Айріяна Михайла Кареновича на посаду голови Київської ОДА

Комарницького Віталія Мар'яновича на посаду голови Луганської ОДА

Мальського Маркіяна Маркіяновича на посаду голови Львівської ОДА

Андрейчикова Андрія Олександровича на посаду голови Одеської ОДА

Гусєва Юрія Веніаміновича на посаду голови Херсонської ОДА

Шевченка Ігоря Юрійовича на посаду голови Черкаської ОДА

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