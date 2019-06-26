Рідні 5-річного Кирила Тлявова, убитого в Переяславі-Хмельницькому, звернулися до Зеленського

Під час пресконференції 26 червня бабуся хлопчика Олександра Тлявова заявила, що ДБР не відповідає на її запити щодо затриманих. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Сім'я вважає, що до відповідальності за вбивство Кирила мають бути притягнуті не двоє, а четверо людей.

"У мене неоднозначне ставлення до розслідування. Я їм постійно дзвоню, але ніякої реакції на мої дзвінки, щоб мене прийняли в ДБР. Вони посилаються, що я їм заважаю. Один раз я туди попала. Слідчий мені сказав: "А вам буде легше, щоб вони усі четверо сиділи?". ДБР на мої звернення не реагує. Вони мене за плечі відганяють, щоб я була відсутня при жодному експерименті", — заявила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв

Адвокат родини Андрій Левковець повідомив, що ДБР ігнорує 15 клопотань про проведення тих чи інших слідчих дій про повідомлення підозри та допитів.

"Ми звертаємось до президента України з проханням і вимогою забезпечити дотримання Конституційних прав сім’ї Тлявових щодо справедливого суду та розслідування. Ми не просимо президента тиснути на правоохоронні органи, проте ми просимо забезпечити належне функціонування системи", — заявив адвокат.

Він вважає, що ДБР "прикриває злочини поліцейських".

Читайте: Убивство Кирила Тлявова: слідчі не вимагали примусових експертиз на алкоголь і наявність слідів пороху, оскільки був вихідний

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.