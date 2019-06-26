Учора 101 голосу виявилося недостатньо для призначення Слуцького віцепрезидентом ПАРЄ. Сьогодні у другому турі вистачить 75, - Ірина Геращенко

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала перша віцеспікерка ВР, член української делегації Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Новини зі Страсбурга. Колеги з української делегаціі пишуть, що 101 зі 197 членів ПАРЄ прогоолосували за те, щоб росіянин Слуцький став віцепрезидентом Асамблеї. Нагадаю, ця особа перебуває під санкціями ЄС і інших країн за голосування про введення військ в Україну, анексію Криму, неодноразове відвідування окупованих— територій. Саме він організовував скандальну поїздку Аграмонта в Сирію наросійському військовому літаку, хизується своєю дружбою з Асадом. А ще кілька журналісток у Москві публічно звинуватили його в харасменті. Для ПАРЄ , як і для більшості міжнародних організацій , проблема сексуальних домагань іноді звучить чутливіше і голосніше, ніж збройна агресія проти інших країн... Але тільки не у випадку з російськими покидьками, тут гроші не пахнуть. Внесок РФ в до РЄ примушує всіх цих європейських фарисеїв закривати очі і на вбитих під час хімічних атак сірійських дітей, й на утримуваних Кремлем військовополонених, й навіть на харасмент...Буде ще один тур голосування, де потрібно 75 голосів. І підсанкційна особа усядеться в керівному кріслі Асамблеї", - заявила Геращенко.

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Зазначимо, голосування щодо Слуцького відбулося вчора бюлетенями на закритому голосуванні, але результати оголосили сьогодні. Для голосування делегати взяли 198 бюлетенів, "за" проголосував 101 делегат, тоді як для обрання необхідна абсолютна більшість голосів від зареєстрованих - 158. У середу відбудеться друга спроба обрати Слуцького, цього разу для обрання досить простої більшості. У разі повторного програшу Росії запропонують подати іншого кандидата. Призначення на цю посаду відбувається за квотами, розподіленими між державами.



