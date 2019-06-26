Зеленський звільнив призначеного 14 днів тому т.в.о. голови Сумської ОДА Акперова і призначив на його місце Купрейчик

Відповідні укази опубліковані на сайті АП, передає Цензор.НЕТ.

11 червня президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Сумської обласно ї державної адміністрації Вадима Акперова.

Указом від 25 червня Акперов звільнений з цієї посади. Іншим указом т.в.о. голови Сумської ОДА призначена Купрейчик Ірина Валеріївна, яка займала до цього посаду заступника голови Сумської ОДА. У 2012 р Купрейчик була обрана народним депутатом України від партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" по округу № 162.

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