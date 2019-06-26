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26.06.19 13:39

Відмова "Руху нових сил" у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду

Центральна виборча комісія України вважає законною свою позицію з приводу відмови в реєстрації на виборах до Верховної Ради партії "Рух нових сил" експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Відмова "Руху нових сил" у реєстрації на виборах у Раду законна, останнє слово за ЦВК, - Сліпачук про рішення суду

Про це заявила на брифінгу 26 червня глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Центральна виборча комісія вважає свою позицію, яка відображена у відповідній постанові, абсолютно законною і буде намагатися довести це в судових процесах, які будуть відбуватися. Але це певною мірою буде мати вплив на інші стадії виборчого процесу, про що ми повідомимо пізніше", – заявила Сліпачук.

Вона підкреслила, що рішення про реєстрацію тієї чи іншої політсили в будь-якому разі ухвалює ЦВК, а суди можуть зробити певний юридичний висновок за рішенням комісії.

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Сліпачук зазначила, що ЦВК – це єдиний орган, уповноважений реєструвати кандидатів у депутати.

Нагадаємо, раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатам від партії Саакашвілі через те, що списки були затверджені набагато раніше призначення дати виборів.

Пізніше суд зобов'язав ЦВК повторно розглянути реєстрацію на виборах партії Саакашвілі.

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