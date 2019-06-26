Окупанти в Криму оштрафували активіста, у якого вилучили портрет Бандери

Так званий "Сакський районний суд Криму" 25 червня оштрафував на 2 тисячі рублів (830 грн. - Ред.) жителя села Оріхове, проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомив журналістам сам Приходько, його визнали винним за частиною першою статті 20.3 кодексу України про адміністративні правопорушення (пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки).

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"Вони дуже довго думали вердикт. Суд почався о 4 годині дня і закінчився майже об 11 вечора. 67 сторінок, цілі томи, на мене склали, що я займаюся пропагандою ... Все це фальш. Це все через те, що у мене в машині український і кримськотатарський прапор. і вдома під альтанкою майорить український прапор. Це все через це", - сказав Приходько.

Раніше Олег Приходько повідомив, що його викликали в російську прокуратуру на 21 червня. Йому закидають адміністративне правопорушення за статтею 20.3, яке передбачає накладення штрафу в розмірі від однієї до двох тисяч рублів з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб з конфіскацією предмета адміністративного правопорушення.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 лютого співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.

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У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Після російської окупації Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".