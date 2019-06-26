Поліція викрила кілька груп "громадських активістів", які вимагали у бізнесменів і публічних людей гроші за непоширення компромату

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.

"Останнім часом почастішали випадки звернень до правоохоронних органів громадян, які повідомляють про тиск на них з боку представників громадських організацій. Вимоги доволі прості: певна сума коштів за не проведення заходів, спрямованих на дескридетацію особи.

Перед тим, як прийти до бізнесмена або публічної особи, викриті зловмисники заздалегідь готувалися: проводили збір конфіденційної інформації про всіх членів родини, готували фейкові матеріали компроментуючого змісту та розповсюджували їх через підконтрольні веб-ресурси. Пізніше за припинення таких дій зловмисники вимагали кошти", - сказано в повідомленні.

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Так, наприклад, у м. Дніпро поліцейські затримали керівника громадської організації за вимагання та отримання 10 тисяч доларів США від підприємця. Гроші призначалися за припинення розповсюдження неправдивої компроментуючої інформації про підприємця, членів його родини та про його господарську діяльність.

У Полтаві керівник ГО вимагав та отримав від забудовника 459 тисяч гривень за не перешкоджання будівництву.

У Києві правоохоронці викрили групу "активістів" на чолі з керівником громадської організації. Члени групи займалися збором та розповсюдженням фейкової інформації про публічних осіб та службовців правоохоронних органів, а також організацією фальшивих мітингів проти них. Суми, які вимагали дані особи, коливалися залежно від посади потерпілої сторони.

Активна суспільна діяльність затриманих не заважала їм займатися протиправною діяльністю. Зокрема, поліцейські задокументували, що частина зловмисників займалася збором інформації шляхом зламу особистих поштових скриньок, месенджерів, баз даних, інші – систематизували отримані дані, готували фейкові матеріали для медіа, організовували мітинги та акції протесту або керували всім процесом та координували дії інших.

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Правопорушники нехтували нормами законодавства, порушуючи його задля власних корисливих цілей. Коли ж правоохоронні органи на підставі рішення суду проводили необхідні процесуальні дії стосовно осіб, причетних до протиправної діяльності, – ті розпочинали кампанію з дискредитації правоохоронців через ЗМІ. Такі кампанії мотивувалися як переслідування правоохоронними органами затриманих громадян за начебто їх активну громадянську позицію. Насправді це лише один із способів уникнути відповідальності за вчинення протиправних дій та порушення норм чинного законодавства.

Поліція нагадує, що міжнародне та національне законодавство чітко зазначають: ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте чи сімейне життя, свавільних чи незаконних посягань на недоторканість його житла або таємницю його кореспонденції чи незаконних посягань на його честь чи репутацію. Винятки можуть бути встановленні лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Водночас за порушення законодавства винні особи нестимуть відповідальність.