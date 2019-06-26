Відведення українських підрозділів відбулося в районі Станиці Луганської

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

У штабі зазначили, що все відбувалося під наглядом представників ОБСЄ, які були по обидва боки. Крім того, за відведенням військ спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.

За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.

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"За сигналом сигнальних ракет з нашого боку і сторони бойовиків наші військові покинули певні ОБСЄ позиції. Поки невідомо, чи відвів свої війська противник, за цим вже стежать представники спостережної місії ОБСЄ. Також очікується днями приїзд представника української Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучми для того, щоб продовжити роботу щодо відведення сторін на визначені Мінськими домовленостями рубежі", - йдеться в повідомленні.