ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У брифінгу візьмуть участь Руслан Марчук, директор Київського територіального управління ДБР, яке здійснює досудове розслідування у цьому провадженні, представники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Департаменту захисту економіки Національної поліції України.



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Раніше "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ.