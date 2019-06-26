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26.06.19 14:39

ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг

Сьогодні, 26 червня, о 16:00 відбудеться брифінг директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про проведення обшуків за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України, місць розташування службових і офісних приміщень.

ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У брифінгу візьмуть участь Руслан Марчук, директор Київського територіального управління ДБР, яке здійснює досудове розслідування у цьому провадженні, представники Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України та Департаменту захисту економіки Національної поліції України.

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ДБР підтвердило проведення обшуків у службових осіб Міноборони: Труба дасть брифінг 01

Раніше "Європейська Солідарність" заявила про обшуки у кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ.

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