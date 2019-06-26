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26.06.19 15:04

Кабмін погодив призначення голів восьми ОДА, - Герус. ПЕРЕЛІК

Кабінет міністрів України погодив призначення на пости голів восьми обласних державних адміністрацій.

Кабмін погодив призначення голів восьми ОДА, - Герус. ПЕРЕЛІК

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Усі вісім подань були підтримані", - сказав Герус журналістам після засідання уряду.

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Він зазначив, що рішення були одноголосні, бо кілька членів Кабміну голосували проти всіх кандидатур.

Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатській - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.

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