Кабмін погодив призначення голів восьми ОДА, - Герус. ПЕРЕЛІК

Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
"Усі вісім подань були підтримані", - сказав Герус журналістам після засідання уряду.
Він зазначив, що рішення були одноголосні, бо кілька членів Кабміну голосували проти всіх кандидатур.
Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатській - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.
Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.