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26.06.19 15:17

ЦВК витратить на вибори в Раду близько 2 млрд гривень

Витрати Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення позачергових виборів до Верховної Ради орієнтовно становитимуть близько 2 млрд грн.

ЦВК витратить на вибори в Раду близько 2 млрд гривень

Про це заступник голови ЦВК Євген Радченко заявив на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні затверджено 1 млрд 900 млн грн", - сказав Радченко.

Він уточнив, що ця сума приблизна, оскільки ще не підписані договори.

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За словами Радченка, зокрема, на пакети зі спеціальною системою захисту передбачені витрати в 362 260 грн, послуги з доставки та виготовлення пломб - 594: 326 грн, журнали для реєстрації документів - 621 тис. грн, виготовлення бюлетенів на поліграфкомбінаті "Україна" - 281 млн 845 тис. 240 грн.

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