"Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але Ківа...", - частина одеської "Опозиційної платформи - За життя" вийшла з партії

Про це повідомляє Апостроф із посиланням на видання "Одеські відомості", передає Цензор.НЕТ
Зокрема, свою недовіру до керівництва "За життя" і заяву про розпуск зробили 24 районні парторганізації області, а також міська і її осередки в 4 районах Одеси.
За словами Пундика, таке рішення пов’язане з включенням до прохідної частини списку, за його словами, "затятого націоналіста-маргінала" Іллі Ківи.
На думку політика, заради приходу до влади, керівництво партії пішло на відвертий продаж прохідних місць у списках.
"Ми терпіли багато, ми терпіли довго. Але сьогодні настав момент, коли терпіти стало неможливо. Включення до прохідної частини списку відвертих пособників минулої влади, відвертих націоналістів унеможливлює наше подальше перебування в цій організації. Ми змушені покинути це безпринципне комерційне утворення, яке неможливо назвати ні політичною, ні опозиційною, ні партією", - заявив Пундик.
Політик вважає, що єдина політична сила, яка стала реальною опозицією є "Опозиційний блок".
"В умовах парламентських виборів, які проходять в Україні, ми заявляємо про підтримку і закликаємо голосувати за єдину реальну партію миру і справедливості - за партію "Опозиційний блок", - підсумував Пундик.