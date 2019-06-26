Повної ратифікації делегації РФ у ПАРЄ сьогодні не буде: питання повноважень "депутатів" "обраних" в окупованому Криму відправлено на вивчення до Венеціанської комісії, - Ар'єв

Про це написав на своїй сторінці в Фейсбуці глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, передає Цензор.НЕТ.

"Штош. Трохи попсували свято росіянам. Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно надіслав до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками)? Тобто повної ратифікації російської делегації сьогодні не буде, одне питання підвисло над росіяним дамокловим мечем", - розповів Ар'єв.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.