ЦВК шляхом жеребкування визначила порядок розміщення партій у бюлетені. СПИСОК

Про це повідомляє "Опора", передає Цензор.НЕТ.
У жеребкуванні взяла участь 21 партія, за кожною з якої був закріплений порядковий номер у бюлетені.
- "Опозиційний блок"
- "Сила і честь"
- ВО "Батьківщина"
- "Патріот"
- "Сила людей"
- "Опозиційна платформа – За життя"
- "Партія зелених України"
- ВО "Факел"
- об’єднання "Самопоміч"
- "Європейська солідарність"
- "Українська стратегія Гройсмана"
- "Громадянська позиція"
- "Соціальна справедливість"
- "Слуга народу"
- "Сила права"
- "Радикальна партія"
- "Партія Шарія"
- "Голос"
- "Незалежність"
- "Аграрна партія"
- ВО "Свобода"
Слід також зазначити, що відповідно до судових рішень можливий повторний розгляд реєстрації деяких партій, наприклад, "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Якщо партія буде зареєстрована, жеребкування треба буде проводити заново.