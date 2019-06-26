У Росії анонсували нове екіпірування для військових: воно захищатиме від мін і тепловізорів

Створення анонсували в прес-службі держкорпорації "Ростех", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське інформагентство "Интерфакс".

"Комплект, який прийде на зміну "Ратнику", отримає назву "Сотник". У комплект увійдуть "протимінні черевики", "протитепловий костюм, що приховає солдата від інфрачервоних датчиків, і протирадіолокаційний костюм", - йдеться в повідомленні держкорпорації.

У ньому наголошується, що в автоматизовані системи управління тактичної ланки планується впровадити мікро-безпілотні літальні апарати. Зображення з камери безпілотника проектуватиметься на забрало шолома або захисні окуляри. На електронні окуляри також можна буде проектувати команди управління, карти місцевості та інші дані.

"Згідно з планами, комплект третього покоління "Сотник" має прийти на зміну "Ратнику" вже в 2025 році. Це буде принципово нове екіпірування, в яке будуть інтегровані найкращі високотехнологічні напрацювання російських підприємств, зокрематих, що входять до "Ростех", - сказав генеральний директор держкорпорації Сергій Чемезов.

Читайте також: Постачальника спецзв'язку для Кремля і міноборони РФ оголошено в міжнародний розшук

Глава "РОСТЕХ" зазначив, що застосування інноваційних матеріалів і поєднання функцій окремих елементів дозволить знизити вагу комплекту на 20% порівняно з "Ратником" і досягти показника близько 20 кілограмів.

"В "Сотнику" буде використано електрокерований матеріал "хамелеон" - спільна розробка ЦНИИТОЧМАШ і холдингу "Роселектроніка". Електрохром здатний змінювати колір залежно від маскованої поверхні і навколишнього її середовища", - зазначили в держкорпорації.

Вперше шолом з унікальним покриттям демонструвався на форумі "Армія-2018".

"Ростех" поставляє російській армії комплект бойового екіпірування другого покоління "Ратник" з 2014 року. Екіпірування складається з п'яти інтегрованих один з одним комплексів, що включають системи життєзабезпечення, управління і зв'язку, ураження, захисту та енергозабезпечення.