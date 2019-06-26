Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленського організувати її візит на Донбас

Про це Мун заявила на брифінгу в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми почали діалог. Я також запропонувала президенту, якщо він захоче це зробити, організувати візит у зону конфлікту на Донбасі, щоб я могла побачити своїми очима і потім чітко відзвітувати перед Парламентською асамблеєю про те, що там побачила", - сказала вона.

Також Мун повідомила, що президента України Володимира Зеленського чекають на засіданні Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в Лондоні восени цього року.

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"Я щойно мала першу, зі, сподіваюся, цілої низки зустрічей і цікавих розмов із новим президентом паном Зеленським. Ми обговорили майбутню співпрацю між Україною, в тому числі президентом, з Парламентською асамблеєю НАТО. У нас тут заплановані дві майбутні зустрічі", - сказала Мун.

Вона зазначила, що одна з цих зустрічей стосується спостереження за виборами до Верховної Ради в липні.

"Також я запросила президента приєднатися до нас на щорічній осінній сесії Парламентської асамблеї восени. Сподіваюся, він зможе приїхати і звернутися до Асамблеї. Будуть представлені два звіти, які розглядатимуться на щорічній Парламентської асамблеї в Лондоні. Один із них стосується безпосередньо України, в тому числі ситуації щодо безпеки. Друга доповідь стосується санкцій", - зазначила вона.