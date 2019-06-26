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26.06.19 20:53

Екстрадованого в РФ Тумгоєва засудили до 18 років колонії

У РФ засудили уродженця Владикавказа Тимура Тумгоєва до 18 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Минулого року Тумгоєва було екстрадовано в РФ з України.

Екстрадованого в РФ Тумгоєва засудили до 18 років колонії

Про це повідомляє "Кавказский узел", передає Цензор.НЕТ.

Судді визнали Тумгоєва учасником угруповання сирійських бойовиків. Прокурор просив для Тумгоєва 19 років колонії, проте захист наполягав, що його вина не доведена, і просила виправдання. В останньому слові Тумгоєв назвав обвинувачення несправедливим, однак висловив готовність відправитися в колонію "з волі Аллаха".

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За версією слідства, в жовтні 2014 року Тимур Тумгоєв виїхав до Грузії, потім до Туреччини, а звідти до Сирії, де приєднався до бойовиків угруповання "Джейш аль-Мухаджірін валь-Ансар", яку обвинувачення вважає частиною забороненої в Росії судом терористичної організації "Ісламська держава".

Тумгоєва було затримано в Харкові у червні 2016 року, а у вересні 2018 року видано Росії на запит ФСБ.

Раніше Цензор.НЕТ докладно писав про ситуацію з екстрадицією Тумгоєва: Законна видача ціною в життя. Україна видала чоловіка, який утік із РФ і якого терористи звинувачують у тероризмі

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