Повернувши Росію в ПАРЄ, Рада Європи відмовилася від власних принципів, - Волкер

Спецпредставник США висловив жаль через ситуацію з поверненням делегації РФ у сесійний зал ПАРЄ без виконання будь-яких умов. Свою позицію Волкер висловив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумно, що Рада Європи відмовляється від власних принципів щодо захисту прав людини", - підкреслив Волкер.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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