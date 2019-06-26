Комітет ПАРЄ відхилив поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації, - Гончаренко

Про це повідомив у Facebook член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Моніторинговий комітет ПАРЄ провалив усі поправки, що передбачають санкції щодо російської делегації. Страсбурзька змова триває. Останній бій буде зараз в залі Асамблеї", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Регламентний комітет ПАРЄ визнав, що заперечення повноважень російської делегації з процедурних причин залишається в силі і одноголосно направив до Венеціанської комісії на вивчення питання: чи є депутатами ті, хто обрані в російський парламент за допомогою голосів Криму в одномандатному окрузі РФ (за партійними списками).