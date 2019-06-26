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26.06.19 20:04

Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

На Одещині діє закритий мисливський клуб, в який входять Дмитро Череп, Сергій Кушнір та Андрій Андрейчиков.

Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

Про це повідомила на facebook-сторінці журналістка Наталя Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, в клуб "Мисливець 2007" входять лише десять осіб. Полюють вони на птахів і кабанів у Кілійських мисливських угіддях.

"Один із них - Дмитро Череп - у 2015 році хотів створити "Одеську народну республіку", в якій мав отримати керівну посаду. Звозив для цього бойовиків із "ЛНР/ДНР". За це його засудили на 5 років, він визнав провину і пішов на угоду зі слідством.

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Другий - Сергій Кушнір - очолює одеський центр агресивно проросійської партії "Родіна", головою якої досі залишається Ігор Марков, який втік до Росії.

Третій учасник закритого мисливського клубу - Андрій Андрейчиков. Бізнесмен, який постачає металобрухт у невизнане Придністров'я, з чого годуються місцеві проросійські сепаратисти.

А ще Андрій Андрейчиков - новий, схвалений сьогодні Кабміном глава Одеської області", - зазначила Седлецька, уточнивши, що до офіційного призначення головою Одеської обласної державної адміністрації йому не вистачає лише одного підпису під указом президента.Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністровя і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька 01

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 26 червня погодив призначення на пост глав восьми обласних державних адміністрацій. Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської - Ігоря Бондаренка, Київської - Михайла Бно-Айріяна, Луганської - Віталія Комарницького.

Крім того, пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської - Андрія Андрейчикова, Херсонської - Юрія Гусєва, Черкаської - Ігоря Шевченка.

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