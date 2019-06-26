Окупанти відвели свої сили біля Станиці Луганської, - голова РДА Золкін

Про це в ефірі Громадського заявив голова Станично-Луганської районної держадміністрації Юрій Золкін, передає Цензор.НЕТ.

"Я справді дуже здивований, тому що ми пам'ятаємо, скільки разів були спроби розведення сил, але жодного разу окупанти не виконували тих зобов'язань щодо тих кроків, які вони повинні були зробити. Сьогодні сталося диво. Окупанти справді, за моєю інформацією, зробили той крок, який вони мали зробити", - розповів він.

Також читайте: Росія зірве розведення. Подібні спроби вже провалювалися в 14-15 рр., - Бутусов про відведення ЗСУ під Станицею Луганською

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї із позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська". За словами командувача Об'єднаних сил Олександра Сирського, це перший етап відведення сторін від околиць населеного пункту.