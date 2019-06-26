Нацрада ТРМ не продовжила "Армії FM" дозвіл на мовлення на Донбасі, те саме сталося з телеканалами, - Мартін Брест

Про це повідомив у Facebook волонтер і учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартін Брест), інформує Цензор.НЕТ.

"Армія ФМ перестане мовити на ООС і окуповані території. Ну ось, в принципі, і все. У липні і на початку серпня закінчуються дозволи на тимчасове мовлення в ООС і на Чонгарі. Продовження цих дозволів мало бути ще в травні... але Нацрада з питань телерадіомовлення цього не зробила, не робить і зараз - не приходять члени Нацради на засідання", - зазначив він.

За словами Бреста, 11 липня радіо втратить мовлення в Гірнику, Бахмутівці і на Чонгарі, 2 серпня - в Маріуполі, Бахмуті, Волновасі, Слов'янську, Краматорську, Світлодарську і Попасній.

"Те ж саме відбувається з українськими телеканалами. На теле- і радіочастотах вже почали мовлення російські і сепарські станції, що працюють з Донецька і Луганська", - підкреслив він.

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