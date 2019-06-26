Зеленський обговорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО Мун ситуацію на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Під час зустрічі було обговорено широке коло питань співпраці України з Північноатлантичним альянсом, зокрема стан впровадження реформ, покликаних наблизити Україну до стандартів НАТО. Також ішлося про врегулювання ситуації на сході України у рамках Мінського формату, повернення російської делегації до ПАРЄ та необхідність звільнення полонених українських моряків", - йдеться в повідомленні.

Президент підтвердив незмінність стратегічного курсу України на інтеграцію до європейських та євроатлантичних структур.

Крім того, Зеленський висловив сподівання, що спостерігачі Парламентської асамблеї будуть присутні на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, оскільки це важливо для України.

"Ці вибори – не тільки запит і вимога нашого суспільства. Це не просто моє політичне рішення щодо розпуску парламенту. Найголовніше, крім запиту суспільства, – це значна кількість реформ і законопроектів, яких зараз потребує наша країна, та неможливість їхнього ухвалення сьогоднішньою Радою", – сказав глава держави.

Читайте також: Президент ПА НАТО Мун попросила Зеленського організувати її візит на Донбас