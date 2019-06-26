Зеленський обговорив з Патоном і Горбуліним рівень вітчизняної науки і відплив молодих вчених за кордон. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

На зустрічі були присутні президент НАН України Борис Патон, перші віце-президенти Академії Володимир Горбулін та Антон Наумовець і головний учений секретар НАН України Вячеслав Богданов.

"У нас непроста ситуація і багато пріоритетів, але я не хочу бути Президентом, який каже, що поки війна не закінчиться, ми нічим не займатимемося. Проблеми треба вирішувати паралельно, інакше Україна не розвиватиметься", – підкреслив Зеленський.

Учасники зустрічі також обговорили рівень вітчизняної науки, відплив молодих науковців за кордон та можливості зацікавити їх працювати на батьківщині.

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