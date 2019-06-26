Комітет Палати представників США підтримав законопроект про санкції на поставки обладнання для російських трубопровідних проектів, - Коболєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Він зазначив: "Щойно Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США одностайно підтримав законопроект про санкції на постачання технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів. Щиро дякуємо автору законопроекту Адаму Кінзінґеру (Adam Kinzinger), голові комітету Еліоту Енгелю (Eliot Engel), члену комітету Майклу Макколу (Michael McCaul) та всім конгресменам, що підтримали це вкрай важливе для міжнародної енергетичної безпеки рішення".

За його словами, рішення комітету – вагомий крок на шляху до прийняття санкцій.

"Зважаючи на одностайну підтримку ініціативи, очікуємо, що у липні законопроект схвалить Палата представників. Враховуючи, що за прийняття документа виступають представники як Республіканської, так і Демократичної партій, він має шанс бути проголосованим в Сенаті та підписаним Президентом США вже у серпні", - прогнозує глава "Нафтогазу України".

Коболєв нагадав, що цей законопроект з хірургічною точністю спрямований проти політичних газопровідних проектів Кремля і не зачіпає інших інтересів.

"Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити побудову Nord Stream -2 та реалізацію інших проектів, що завдають величезної шкоди міжнародній енергетичній безпеці!" - підкреслив Коболєв.

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