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27.06.19 08:10

Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з питань України Мартін Сайдік вітає початок українськими військовими процесу відведення сил і засобів у Станиці Луганській (Луганська обл.) і сподівається, що ця дія в подальшому стане каталізатором для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сподіваюся, що розведення сил у Станиці Луганській стане каталізатором для подальших кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, - Сайдік

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в релізі ОБСЄ.

Сайдік висловив вдячність сторонам за прийняття необхідних рішень для цієї важливої ​​події.

"Я щиро вітаю початок процесу відведення сил і техніки в Станиці Луганській. Сподіваюся, що успішне здійснення цієї операції в Станиці Луганській стане каталізатором подальших кроків у напрямку мирного врегулювання конфлікту на сході України і, зокрема, відновлення надійного, стійкого і постійного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Спецпредставник ОБСЄ закликав сторони докласти зусиль для успішного завершення процесу відведення сил і засобів.

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Крім того він подякував співробітникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, зокрема, головному спостерігачеві Яшару Халіта Чевіку і його заступнику Марку Етерінгтону за участь в процесі роз'єднання.

Раніше штаб Операції Об'єднаних сил повідомив, що біля КПВВ "Станиця Луганська" в середу вдень відбувся перший етап відведення українських підрозділів під наглядом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. За відведенням військ також спостерігав особисто командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський. За його словами, це перший етап відведення сторін від околиць Станиці Луганської.

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