Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- чотири рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;
- поряд КАМ'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- околиці БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- три рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;
- два рази поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм;
- два рази неподалік ПІСКІВ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів;
- двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
- неподалік ОПИТНОГО – зі 120 мм міномету;
- три рази район населеного пункту ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем;
- поблизу ТАЛАКІВКИ – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:
- чотири рази район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі околиці КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- три рази поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік МАЙОРСЬКА – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- околиці НОВОЛУГАНСЬКА – з міномету калібру 82 мм;
- поряд з ГЛАДОСОВИМ – з великокаліберного кулемету;
- район населеного пункту ПІВДЕННЕ – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;
- околиці КАТЕРИНІВКИ – з автоматичних гранатометів;
- околиці ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.
"За минулу добу чотири українські військовослужбовці дістали поранення, ще троє - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено.
Разом з тим повідомляється, що з початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з озброєння БМП;
- околиці СТАРОГНАТІВКИ – з артилерійських систем калібру 152 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:
- неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з мінометів калібру 82 мм;
- поблизу ЗОЛОТЕ-4 – з гранатометів різних систем;
- тричі околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- околиці ОРІХОВОГО – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.