Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу СТАРОГНАТІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

чотири рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – зі стрілецької зброї;

поряд КАМ'ЯНКИ – з мінометів калібру 120 та 82 мм;

околиці БОГДАНІВКИ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

три рази неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з артилерійських систем калібру 122 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

двічі район населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів;

два рази поряд АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 120 мм;

два рази неподалік ПІСКІВ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці КРАСНОГОРІВКИ – з автоматичних гранатометів;

двічі поряд МАР'ЇНКИ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

неподалік ОПИТНОГО – зі 120 мм міномету;

три рази район населеного пункту ВОДЯНОГО – з гранатометів різних систем;

поблизу ТАЛАКІВКИ – станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецька зброя.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:

чотири рази район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі околиці КРИМСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

три рази поблизу ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік МАЙОРСЬКА – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці НОВОЛУГАНСЬКА – з міномету калібру 82 мм;

поряд з ГЛАДОСОВИМ – з великокаліберного кулемету;

район населеного пункту ПІВДЕННЕ – міномет 82 мм, автоматичний гранатомет та великокаліберний кулемет;

околиці КАТЕРИНІВКИ – з автоматичних гранатометів;

околиці ТРАВНЕВОГО – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету.

"За минулу добу чотири українські військовослужбовці дістали поранення, ще троє - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено.

Разом з тим повідомляється, що з початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – з озброєння БМП;

околиці СТАРОГНАТІВКИ – з артилерійських систем калібру 152 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:

неподалік населеного пункту ХУТІР ВІЛЬНИЙ – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу ЗОЛОТЕ-4 – з гранатометів різних систем;

тричі околиці НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

околиці ОРІХОВОГО – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

поблизу НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

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