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27.06.19 08:18

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС

26 червня озброєні формування РФ 39 разів порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 24 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 15 разів:

"За минулу добу чотири українські військовослужбовці дістали поранення, ще троє - бойові травми. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки 25 червня двох окупантів знищено.

Разом з тим повідомляється, що з початку поточної доби ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні вісім разів:

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умови припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

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Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС 01
Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС 02
Семеро українських воїнів дістали поранення і бойові травми на Донбасі, ліквідовано двох терористів. За добу - 39 ворожих обстрілів, - ОС 03

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