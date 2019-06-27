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27.06.19 08:56

Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція. ФОТО

На Сумщині за фактом нападу на ексмера Конотопа Артема Семеніхіна поліція почала кримінальне провадження. Семеніхін також є кандидатом у народні депутати України по 160 одномандатному виборчому округу (самовисуванець).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Сумської області

"Пригода сталася близько першої години ночі, коли чоловік повертався додому. Невідомі напали на нього і завдали тяжкі тілесні ушкодження. Постраждалого доставили в лікарню. Зараз він у реанімаційному відділенні. Для з'ясування обставин на місце події негайно виїхали керівництво ГУНП області, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія СУ ГУНП, кінологічна служба", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

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Невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна: він у реанімації, - поліція 01

Фото: Олена Сердюк

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