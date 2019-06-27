Український журналіст Роман Сущенко вже 1000 днів незаконно утримується в РФ. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Укрінформ".

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Під час перебування у СІЗО на українця чинили психологічний тиск задля того, щоб він визнав провину. Однак він не здався.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.

Сущенко у колонії живе в окремій камері (так званому безпечному місці) через можливу загрозу з боку інших ув’язнених. За сім місяців перебування у колонії його двічі відвідали дружина та донька, стільки ж разів до нього приїжджав український консул. Через те, що колонія має суворий режим, існує ліміт на передачі – одна на три місяці.

До звільнення Сущенка закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, у комітетах ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви. На засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні США та ЄС виступили із закликом звільнити Сущенка.

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Із заявами на підтримку українця виступали такі організації, як "Репортери без кордонів", Міжнародна федерація журналістів, Комітет захисту журналістів, ЮНЕСКО, EANA, Гельсінська комісія США, міжнародне об'єднання письменників ПЕН-клубу. Крім того, в різних містах світу періодично проходять акції за звільнення Сущенка та інших українських політв'язнів.

Сущенко був нагороджений орденом "За мужність" 3-го ступеня. Також він став лауреатом премії Національної спілки журналістів України за захист свободи слова. Крім того, журі російської премії імені Андрія Сахарова "За журналістику як вчинок" нагородило його орденом Сахарова "За мужність".

Варто також зазначити, що захопленням усього життя українця є малювання. Протягом 2016-2019 років під час ув’язнення у СІЗО "Лефортово" в Москві та у колонії в Кіровській області він створив понад 30 малюнків. Для цього Сущенко використовував лише підручні засоби - лушпиння цибулі, сік буряка, чай, пральний порошок, кетчуп. Зараз йому дозволили передати пастель із 24 кольорів та акварель.

Виставки малюнків власкора Укрінформу відбулися у Києві, Брюсселі, Варшаві, Парижі, Кишиневі, Нью-Йорку, також плануються у Гданську, Страсбурзі та Празі.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції - з 2010 року. Вдома на нього чекають неповнолітній син, донька, дружина та старенька мати.