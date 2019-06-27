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27.06.19 09:24

Є такий план, - Богдан про можливість помінятися посадами з Шефіром

За словами глави Офісу президента Андрія Богдана, Сергій Шефір раніше відмовлявся від такої ідеї, "а останнього разу погодився".

Є такий план, - Богдан про можливість помінятися посадами з Шефіром

Керівник Офісу президента Андрій Богдан не проти рокіровки посадами з першим помічником глави держави - соратником Володимира Зеленського Сергієм Шефіром. Про це він розповів в ефірі каналу 1 + 1, передає Цензор.НЕТ.

"Я йому (Сергію Шефіру. - Ред.) постійно пропоную, що ми можемо помінятися. Він говорив - ні, але останнього разу погодився. Так що, можливо, в зв'язку з реорганізацією це буде Офіс президента, а не Адміністрація президента. Можливо, ми поміняємося місцями. Можливо, я буду першим помічником. Є такий план. А Сергій Шефір може стати главою Офісу президента", - розповів Богдан.

Богдан - колишній адвокат олігарха Ігоря Коломойського, був чиновником при Вікторі Януковичі. Сергій Шефір - співзасновник Студії Квартал 95.

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