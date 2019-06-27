Виходити зараз із ПАРЄ недоцільно. Розвернутися і піти - це неконструктивно, - Разумков

Таку думку висловив 26 червня в ефірі "Українського радіо" глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція партії "Слуга народу" така, що виходити зараз з ПАРЄ недоцільно, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо в парламент, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розгорнутися і піти - це неконструктивно. Тому рішенням, яке ми зараз маємо, передувала низка різних дій, а часто і бездіяльності, серед іншого і з боку України. Але все змінюється, і позиція нового парламенту зможе вплинути на подальші події", - заявив Разумков.

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Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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