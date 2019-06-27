Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк в ефірі польського телеканалу TVP.INFO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би помилятися, але ми спостерігаємо за діями Росії упродовж останніх 10-15 років і знаємо, що немає достатньо свідчень ефективності таких методів щодо Росії", - наголосив Шинковський вел Сеньк.

Як він нагадав, члени польської делегації в ПАРЄ констатували: нічого не змінилося щодо порушення міжнародного права Росією у Криму, що було основною причиною призупинення участі РФ у ПАРЄ.

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"Оскільки нічого не змінилося, то й скасування санкцій не мало бути", - наголосив заступник глави МЗС РП.

На його переконання, сподівання на те, що поновлення права голосу Росії в ПАРЄ приведе до завершення її агресії в Україні й що Росія поверне Крим Україні, є безпідставними.

Водночас, член польської делегації в ПАРЄ Влодзімєж Бернацький у коментарі РАР зазначив, що делегації Польщі та ряду інших країн, які на знак протесту проти повернення права голосу Росії залишили Страсбург, таким чином дають собі і Раді Європи час до жовтня на проведення консультацій і аналізу ситуації.

Нагадаємо, раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.

Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вище звичайної. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас раніше вітав рішення про повернення делегації РФ у Парламентську асамблею Ради Європи.

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