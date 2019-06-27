Підкуп виборців: Суд відсторонив мера Василькова Сабадаша від посади, - МВС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"У квітні поліція розпочала кримінальне провадження за фактом підкупу виборців в інтересах одного з кандидатів у Президенти України під виглядом міської бюджетної програми "Турбота", де людям роздавали по тисячі гривень. Вчора Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення про відсторонення мера Василькова Володимира Сабадаша із займаної посади. Сподіваємося, це стане хорошою превенцією для всіх інших на цих виборах", - повідомив заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, а саме Володимир Сабадаш не повинен покидати межі міста. Крім того, він повинен повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування зі свідками.

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Меру Василькова оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 27 (Організація або керування злочином) ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 357 (Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом).