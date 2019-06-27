Зеленський змінив членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР

Указ №457/2019 від 26 червня "Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань" був опублікований на сайті глави держави в четвер вранці, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Зеленський включив до складу конкурсної комісії провідного наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького Нацакадемії наук України Оксану Квашу; заввідділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім.Корецького НАНУ Олександра Костенка; начвідділу підготовки прокурорів по організації роботи в органах прокуратури і викладання професійної етики Інституту спецпідготовки Нацакадемії прокуратури України Віктора Кощинця (всі троє - за згодою).

Цим же указом президент звільнив від виконання обов'язків членів комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР завкафедрою цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук України Романа Майданика, професора кафедри теорії права та держави юрфаку КНУ імені Тараса Шевченка Віктора Самохвалова і партнера юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяну Сліпачук.

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Як наслідок, йдеться в указі Зеленського, визнається таким, що втратив чинність, указ Президента України від 27 лютого 2016р № 69 "Про визначення осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань".

"Цей указ набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться в документі.

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