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27.06.19 10:36

Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина п'ятиповерхового будинку: травмовано 10 людей. ФОТО

У столиці Австрії прогримів потужний вибух. Внаслідок цього п'ятиповерховий будинок на вулиці Прессгассе обвалився прямо на перехожих. Вибухова хвиля була така сильна, що в довколишніх будинках повибивало шибки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Канал 24", про це повідомляє Terror Alarm.

Вибух зруйнував кілька перекриттів поверхів, а в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За попередньою інформацією, в будівлі стався витік газу, проте офіційна причина того, що сталося, зараз встановлюється.

Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 01

Відомо, що четверо людей дістали важкі поранення, ще шестеро - незначні ушкодження. Зокрема, це перехожі та мешканці зруйнованої п'ятиповерхівки.

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Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 02

Фото: сайт "Канал 24"

Рятувальники кажуть, що під завалами досі можуть перебувати люди. На місці працюють спеціальні служби.

Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 03
Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 04
Внаслідок потужного вибуху у Відні на перехожих впала частина пятиповерхового будинку: травмовано 10 людей 05
Фото: Terror Alarm

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