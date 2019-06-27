"Голос" після внутрішньої перевірки відкликала кандидата-мажоритарника Огньова

Таке рішення виніс номінаційний комітет за результатами внутрішньої перевірки, після того як до партії звернулися кілька журналістів-розслідувачів та активістів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Результати внутрішнього розслідування та дії Дмитра Огньова дали підстави стверджувати, що кандидат схильний ставити особистий інтерес вище результату командної роботи. Це прямо суперечить одному з дев’яти критеріїв, які партія висуває до своїх кандидатів-мажоритарників.

Команда партії "Голос" дякує журналістам за пильність та закликає громадськість повідомляти про всі відомі факти порушення кандидатами принципів партії", - йдеться в повідомленні.

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Раніше журналісти повідомили, що Дмитро Огньов і нардеп від БПП Гліб Загорій мають родинні зв'язки і прописку в одній квартирі. Огньов, як виявилося, одружений із сестрою Загорія Наталією. Огньов є власником великої овечої ферми "Меринос-Захід".