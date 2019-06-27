Недобудований ракетний крейсер "Україна" гниє - держава мусить ухвалити рішення про його долю, - Букін

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.

"У 2012-13 рр. за договором з Міноборони на місяць оплачувалося 600 тисяч гривень. За сьогоднішніми цінами - близько 15 млн гривень на рік. Він же підключений до електроенергії, потрібно живити всі системи. Однак в 2014-му Міноборони припинило його оплату. Найгірше, що гроші не йдуть уже, і корабель гниє. Але завод змушений все одно виділяти певні ресурси, підтримуючи не введений в експлуатацію, недобудований, небоєготовий корабель", - повідомив гендиректор.

"Було кілька варіантів постанов уряду щодо цього крейсеру. Але жодну не прийнято. Все це - результат багаторівневої системи колективного прийняття рішень, коли міністр спорту або культури, наприклад, голосують за рішення щодо оборонки. Що стосується крейсера - держава мусить ухвалити рішення про його долю. Коли це майно стане операбельним, ми зможемо знайти рішення цієї проблеми", - пояснив Букін.

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Говорячи про можливість виставити крейсер на продаж, керівник "Укроборонпром" зазначив, що "без рішення уряду я можу тільки, як Дон Кіхот застрибнути на млин"

"Майно - державне. Тому має бути рішення уряду, яке базується на запиті Міноборони, наприклад, що пропонує "Укроборонпрому" реалізувати його на зовнішньому ринку", - пояснив Букін.

Повний текст інтерв'ю "Через рік після запуску на лінії з виробництва снарядів у заводу "Артем" немає замовлень від Міноборони" читайте ТУТ.

Нагадаємо, ракетний крейсер "Україна" вже друге десятиліття стоїть біля причальної стіни ДП "Суднобудівний завод імені 61 комунара", де був побудований в 1984 році на замовлення ВМФ колишнього СРСР під назвою "Адмірал флоту Радянського Союзу Лобов" за проектом 1154.

У 1990 році крейсер був спущений на воду, в 1996-му його добудова була припинена в зв'язку з відсутністю фінансування. У різні роки, до початку 2000-х, готовність бойового корабля, як запевняють чиновники різних рівнів, в тому числі президента Леоніда Кучми, становила від 90 до 97%. У 2000-2001 роках крейсер планувалося ввести до складу ВМС України, однак пізніше була визнана недоцільність такого кроку.

З лютого 2015 р. держава припинила компенсувати витрати ДП "Миколаївський суднобудівний завод" на утримання ракетного крейсера "Україна". В результаті борги держави перед заводом і його працівниками досягли 61,1 млн грн.

Зараз крейсер залишається на балансі заводу-виготовлювача.