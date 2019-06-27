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27.06.19 11:18

Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження

Кабінет міністрів видав розпорядження про відсторонення Вадима Мосійчука від виконання повноважень на посаді голови Державного агентства резерву.

Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження

Про це повідомляє пресслужба Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

Мосійчука відсторонили на час проведення дисциплінарного провадження.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву.

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"Мосійчук не задекларував фінансові зобов'язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов'язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн", - заявили в НАЗК.

"Відповідне розпорядження вчора кулуарно і без обговорень прийнято на засіданні уряду. Сьогодні на сайті тільки суха інформація. Ніякого аргументу і можливості пояснити перед засіданням Уряду ситуацію", - написав Мосійчук на своїй сторінці в Фейсбуці.

Мосійчук пов'язав своє усунення з викриттям тендерних угод ТОВ "Столичний млин", ситуацію з Дунаєвецьким елеватором, боротьбою зі спробами прибрати з підпорядкування Держрезерву НДІ "Ресурс" і паливних схем з "Трейд К ..".

Крім того, Мосійчук заявив, що буде відстоювати свою позицію в суді: "Три роки моєї боротьби тривають. Свої переконання, це рішення уряду, свою честь і гідність відстоюватиму в судовому порядку", - підкреслив він.

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Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження 01
Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження 02
Кабмін відсторонив главу Держрезерву Мосійчука на час дисциплінарного провадження 03

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