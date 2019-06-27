"Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас

Про це він написав у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ недоречно і просто неправильно. Причини призупинення не зникли - агресія в Україні та Грузії триває, а Мінські угоди - не виконуються. Міжнародна спільнота має твердо захищати міжнародне право і права людини. Естонія буде виступати за європейські принципи і цінності", - зазначив Ратас у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ неправильне і суперечить основним цінностям РЄ, - прем'єр Латвії

Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ скасували, - МЗС Польщі