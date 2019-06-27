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27.06.19 12:35

"Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас засудив відновлення всіх повноважень російської делегації в ПАРЄ.

"Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно", - прем'єр Естонії Ратас

Про це він написав у своєму акаунті в твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ недоречно і просто неправильно. Причини призупинення не зникли - агресія в Україні та Грузії триває, а Мінські угоди - не виконуються. Міжнародна спільнота має твердо захищати міжнародне право і права людини. Естонія буде виступати за європейські принципи і цінності", - зазначив Ратас у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення права голосу Росії в ПАРЄ неправильне і суперечить основним цінностям РЄ, - прем'єр Латвії

Відновлення прав на голосування росіян у ПАРЄ недоречно, - премєр Естонії Ратас 01

Нагадаємо, що 26 червня на сесії ПАРЄ ухвалили резолюцію, згідно з якою повноваження делегації з Росії підтверджуються в повному обсязі.

7 країн-членів Ради Європи оголосили демарш у ПАРЄ на знак протесту проти безумовного повернення росіян, серед них: Україна, Грузія, Польща, Литва, Латвія і Естонія.

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