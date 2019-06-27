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27.06.19 11:50

Зеленський призначив Баранецького першим заступником голови СБУ і керівником Антитерористичного центру (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником глави Служби безпеки України і керівником Антитерористичного центру при СБУ.

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Відповідні укази президента №462/2019 и №463/2019 від 26 червня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Баранецького Руслана Федоровича - першого заступника глави Служби безпеки України - керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України", - сказано в документі.

Також Зеленський своїми указами звільнив Олександра Климчука, Данила Доценка і Максима Ємельяненка з посад начальників департаментів Служби безпеки України.

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"Звільнити Климчука Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України", - йдеться в указі №459/2019.

Указом від 26 червня №460/2019 Зеленський звільнив Данила Доценка з посади начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Ємельяненка президент України звільнив з посади начальника Департаменту оперативно-технічних заходів СБУ указом №461/2019.

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