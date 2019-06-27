Співак Іво Бобул балотується в Раду за списком партії "Патріот"

Згідно з інформацією на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК), Бобул зареєстрований кандидатом у народні депутати 25 червня 2019 року і включений до виборчого списку під №5, передає Цензор.НЕТ.

"Іван Васильович Бобул народився 17 червня 1953 року, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, викладач вокалу, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, член політичної партії "Патріот", проживає в Києві, судимість відсутня" , - сказано в анкетних даних кандидата на сайті ЦВК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Голос" після внутрішньої перевірки відкликала кандидата-мажоритарника Огньова