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27.06.19 13:07

Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції

Для розслідування нападу на кандидата в нардепи в Конотоп спрямована посилена група з керівництва Нацполіції. До складу посиленої слідчо-оперативної групи увійшли керівники Департаменту карного розшуку, Головного слідчого управління, а також інших необхідних підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України, про це сьогодні, 27 червня, повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін під час робочої наради.

Учасники наради обговорили хід розслідування нападу на колишнього мера м. Конотоп (Сумська область), який одночасно є кандидатом у народні депутати.

Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції 01

За наказом голови Нацполіції Сергія Князєва була сформована посилена група з числа керівників департаментів Нацполіції.

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Як повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін, група буде займатися організацією всебічного й оперативного розслідування нападу.

Замах на ексмера Конотопа Семеніхіна: для розслідування справи в місто спрямована посилена група Нацполіції 02

"Ви похвилинно маєте відтворити події того вечора. Ваше завдання - організація проведення оперативно-розшукових заходів з метою встановлення осіб, причетних до заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому", - наголосив Аброськін.

Нагадаємо, сьогодні вночі невідомі напали на колишнього мера Конотопа і завдали йому тяжких тілесних ушкоджень. Зараз потерпілий у реанімаційному відділенні.

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