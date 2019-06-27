Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.
"Сьогодні в РНБО під головуванням Президента України проводиться дуже важливе засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони", - повідомив Литвиненко.
Заступник секретаря РНБО також повідомив, що Президент Володимир Зеленський доручив РНБО прискорити імплементацію норм про цивільний контроль над сферою оборони, зокрема, шляхом створення відповідного комітету у Верховній Раді.