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27.06.19 13:19

Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко

Рада національної безпеки і оборони проводить засідання щодо ефективності використання державних коштів у сфері оборони.

Зеленський проводить у РНБО засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони, - заступник секретаря Радбезу Литвиненко

Про це повідомив заступник секретаря РНБО Олександр Литвиненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

"Сьогодні в РНБО під головуванням Президента України проводиться дуже важливе засідання з питання ефективності використання держкоштів у сфері оборони", - повідомив Литвиненко.

Заступник секретаря РНБО також повідомив, що Президент Володимир Зеленський доручив РНБО прискорити імплементацію норм про цивільний контроль над сферою оборони, зокрема, шляхом створення відповідного комітету у Верховній Раді.

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