"Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Вона опублікувала відповідь Коростенського військового комісаріату, в якій зазначено, що Сігачов прослужив в армії менше півроку і на обліку учасників бойових дій не перебуває.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" буде балотуватися В'ячеслав Сігачов. Політсила висунула його на мажоритарний округ №64 в Житомирській області.
На парламентських виборах в 2014 році він був членом окружної виборчої комісії від Комуністичної партії України.
Пресслужба "Слуги народу" про Сігачова в Telegram написала:
"Житомирянин, закінчив НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Інженер-металург", Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит" та НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю "Учитель історії і суспільствознавства". Працює вчителем у Коростенської загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО".