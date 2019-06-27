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27.06.19 14:10

"Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ

Комуніст В'ячеслав Сігачов, якого партія "Слуга народу" висуває на позачергових парламентських виборах у Верховну Раду (мажоритарний округ №64 в Житомирській області) не є учасником бойових дій, як стверджує політсила.

Про це повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Вона опублікувала відповідь Коростенського військового комісаріату, в якій зазначено, що Сігачов прослужив в армії менше півроку і на обліку учасників бойових дій не перебуває.

Слуга народу неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на позачергових виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу" буде балотуватися В'ячеслав Сігачов. Політсила висунула його на мажоритарний округ №64 в Житомирській області.

На парламентських виборах в 2014 році він був членом окружної виборчої комісії від Комуністичної партії України.

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Пресслужба "Слуги народу" про Сігачова в Telegram написала:

"Житомирянин, закінчив НТУУ "Київський політехнічний інститут" за спеціальністю "Інженер-металург", Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю "Облік і аудит" та НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю "Учитель історії і суспільствознавства". Працює вчителем у Коростенської загальноосвітній школі № 9. Учасник АТО".

Слуга народу неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова 02

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