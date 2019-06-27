У списку "Слуги народу" балотується родич Кернеса Володимир Козак, - журналістка Моторевська. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила журналістка Євгенія Моторевська.

"Тут, виявляється, родич Геннадія Кернеса в списку Слуги народу - на почесному (прохідному) 68 місці. Знайомтеся, на першому фото - Володимир Козак. З відкритих джерел відомо про нього зовсім небагато - підприємець, випускник КНУ, безпартійний. Але цікавий Володимир Васильович тим, що є рідним братом невістки мера Харкова.

В 2015 році Юлія Козак вийшла заміж за середнього сина Кернеса - Даніїла. Третє фото. Звичайно-звичайно, серцю не накажеш. Брат за сестру не відповідає. І все таке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" неправдиво називає учасником АТО висунутого по мажоритарці комуніста Сігачова. ДОКУМЕНТ

Але Володимира Козака з родиною Кернесів, схоже, пов`язують не лише родинні посиденьки. В кінці 2018 року майбутньому депутату від Слуги Народу перейшла доволі солідна компанія з виробництва соків та харчових продуктів, якою до того володів ніхто інший, як...середній син Кернеса. Можливо, це такий своєрідний калим від родини харківського мера за наречену, я не знаю. Але за які заслуги Володимир Козак опинився в прохідній частині списку - питання цікаве. Гугл знає ще багато цікавого про батька майбутнього "слуги народу" - Василя Козака. Але то вже інша історія".





Також читайте: На округ у Харкові, по якому йде Грановський, від "Слуги народу" поставили блогера Куницького з громадянством Ізраїлю. Сам він це спростовує (оновлено). ДОКУМЕНТ