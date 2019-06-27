"До влади в Україні приходять дальтоніки", - Ірина Геращенко про заяву Разумкова щодо ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Разумков розкритикував українську делегацію в ПАРЄ. Саме УКРАЇНСЬКУ делегацію, й ані слова не сказав про російську чи про європейські, які повернули до зали підсанкційних злочинців. Кажуть, він буде спікером в майбутньому скликанні ВР. Зверніть увагу - ВР, не Держдуми....", - написала вона.

Разом з тим Геращенко зазначила, що пишається українською делегацією і хоробрими колегами з Грузії, Естонії, Литви, Латвії, Польщі та одним сміливим і чесним словаком.

"Здається, що до влади в Україні приходять дальтоніки, які не розрізняють кольори, плутають чорне і біле, які не вміють помічати очевидне і вміти подякувати тим, хто дійсно служив Україні", - підкреслила перша віцеспікерка ВР.

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Також Геращенко додала, що протягом декількох днів українська делегація отримала тисячі смс, листів, слів підтримки від простих українців: "ДЯкуємо вам, дорогі. Ви дійсно розумні і мудрі".

Нагадаємо, раніше голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що незважаючи на відновлення повноважень РФ у ПАРЄ, він вважає неконструктивним і недоцільним вихід української делегації з її складу.