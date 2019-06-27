ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити трьом заявникам 512 тис. євро компенсації за скасування їхніх ліцензій на азартні ігри, - держуповноважена АМКУ Загребельська

Про це повідомила в Facebook Державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Рішенням Європейського суду з прав людини від 27 червня 2019 року частково задоволено скарги двох українських компаній та одного українського громадянина. Так, визнано порушення стосовно Станько Наталії Іванівни з приводу призупинення розпорядженням Міністерства фінансів від 8 травня 2009 року дїї ліцензії на азартні ігри до 7 червня 2009 року та визнано порушенням скасування багаторічних ліцензій всіх заявників - Станько Наталії Іванівни, ТОВ "Світ розваг" (м. Харків), ПП "Ігро-БЕТ" (м. Львів) у зв’язку з набранням чинності 15 травня 2009 року Закону "Про заборону грального бізнесу в Україні"", - повідомила вона.

"Заявники стверджують, що скасування ліцензій є втручанням в їхнє право на мирне користування їхніми правами володіння. Як зазначено у рішенні суду, закон, за яким було отримано ліцензії, не містив жодних положень про їх відкликання у разі заборони раніше законної ліцензованої діяльності та не передбачалось тимчасового "призупинення" (зупинення) ліцензій", - додала вона.

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" Відповідно до рішення суду держава-відповідач має виплатити заявникам протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним, такі суми, які будуть конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, що застосовується на дату розрахунку:

(i) 300 000 євро для першого заявника, плюс будь-який податок, який може бути стягнений за матеріальну шкоду;

(ii) 58 500 євро для другого заявника, плюс будь-який податок, який може бути стягнуто, за матеріальну шкоду;

(ііі) 135 000 євро третій заявниці, плюс будь-який податок, який може бути стягнений за матеріальну шкоду;

(iv) 17 000 євро першому заявнику, 2 200 євро другому заявникові, і 214 євро третьому заявникові, плюс будь-який податок, який може бути стягнутий із заявників у відношенні судових витрат", - повідомила Загребельська.

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