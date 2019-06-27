Українці чекають на реакцію правоохоронних органів на розкрадання в оборонно-промисловому комплексі, - Зеленський провів нараду РНБО. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Коли ми з вами дивилися журналістські розслідування щодо корупції в оборонній сфері, разом з нами їх дивилися наші бійці та їхні родичі. Якщо виявлені порушення викликають неймовірне обурення у нас, давайте спробуємо відчути, як на це реагують вони. Я дивитимуся на цю ситуацію очима тих, хто захищає Україну", – наголосив Президент.

За словами Глави держави, ті, хто крав у армії, мають бути покарані.

"Ці люди мають понести відповідальність, а ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент констатував, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед усіх.

"Політики освоювали гроші на підприємствах, якими вони особисто володіли. Покривали зловживання, стримували правоохоронні органи у розслідуванні таких порушень. Це замкнене коло, яке ми повинні розірвати", – підкреслив Глава держави.

За словами Президента, необхідно збільшувати прозорість оборонних закупівель, секретність має залишатися там, де вона є доцільною.

Наша мета – вдосконалювати систему демократичного цивільного контролю, збільшувати контрольну роль парламенту, співпрацювати з громадськими організаціями, формувати ефективні процедури та ефективні інститути й дотримуватися законодавства", – наголосив він.

Глава держави також відзначив активізацію деяких правоохоронних органів у цій сфері.

"Справедливість та ефективне використання коштів – наша ціль, але найголовніше – це збереження життя наших бійців", – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, необхідно збільшувати прозорість оборонних закупівель, секретність має залишатися там, де вона є доцільною.

У нараді під головуванням Президента взяли участь Генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу – Головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак, т. в. о. Голови Служби безпеки України Іван Баканов та інші представники силових відомств. Володимир Зеленський заслухав доповіді про перебіг реформування оборонно-промислового комплексу.

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Під час наради йшлося про наявні проблеми та результати розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів і корупційних схем, що існують в ОПК.

Зеленський доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання.